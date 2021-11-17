Россия выложила в открытый доступ конфиденциальные письма глав МИД Германии и Франции

На сайте МИД РФ опубликована дипломатическая переписка Лаврова по поводу нормандского формата.

В среду, 17 ноября, министерство иностранных дел России опубликовало письма министров иностранных дел Франции и Германии Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса к их российскому коллеге Сергею Лаврову.

Дипломатическая переписка появилась в открытом доступе на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, россияне пытаются убедить мир в том, что позиция российской стороны относительно проведения встречи в нормандском формате якобы постоянно толкуется неправильно.

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Г.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом" — заявили в ведомстве.

Как свидетельствует опубликованная переписка, Лавров назвал условием для проведения "нормандской встречи" подготовку итогового заявления, проект которого был предложен главам МИД Германии и Франции. В этом документе говорится о необходимости "прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском", а ответственность за нарушение режима прекращения огня возлагается на Украину.

В своем ответе германский и французский министры иностранных дел отметили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а некоторые предложения российские стороны гарантированно не будут приняты в нормандском формате.

Главным поводом для такого "нестандартного шага", как назвал публикацию конфиденциальной дипломатической переписки министр иностранных дел России Сергей Лавров, стало недавнее заявление о поддержке Украины в Брюсселе, сделанное после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"В ней вы пригрозили нам некими "последствиями" за якобы предпринимаемые попытки подорвать целостность Украины, обвинили нас в "очередном отказе" от участия в министерской встрече нормандского формата... В то же время вы продолжаете игнорировать саботаж Киевом Минских договоренностей", — говорится в этом гневном. письме, которым Лавров предупредил о публикации писем от иностранных министров.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его западные коллеги получили предложения по встрече в "нормандском формате".

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