Россия вымирает: война усугубила демографический кризис — The Economist

Издание отмечает, что в результате пандемии коронавируса и войны в Украине в течение последних 3 лет Россия потеряла ориентировочно на 2 миллиона человек больше обычного.

На демографический кризис в России влияют потери в войне после полномасштабного вторжения в Украину, бегство мужчин от мобилизации за границу и высокая смертность во время пандемии коронавируса. Только из-за указанных факторов население РФ уменьшилось на 1,9-2,8 миллиона человек в 2020 – 2023 годах.

Об этом сообщает издание The Economist.

"Это даже хуже, чем в катастрофические 2000-е годы, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год", — говорится в публикации, посвященной демографической крошечности в России.

По оценкам военных экспертов, Россия потеряла в войне в Украине около 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Еще до миллиона молодых и образованных россиян уехали из страны, убегая от мобилизации. В частности, в 2022 году страну покинули 10% работников IT-сферы.

Однако сокращение населения в Российской Федерации началось еще задолго до полномасштабного вторжения. В частности, в России, вероятно, был самый высокий уровень смертности от коронавируса среди всех стран.

Официально российские власти заявляли о 388 тысячах погибших от COVID-19, однако издание оценивает общую избыточную смертность россиян в течение 2020 – 2023 года в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона. Если к этой цифре добавить тех, кто сбежал от мобилизации за границу или погиб на войне в Украине, то получится от 1,9 до 2,8 миллиона человек.

Также из-за COVID-19 и алкоголизма сократилась продолжительность жизни российских мужчин – от 68,8 года в 2019 году до 64,2 года в 2021 году.

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“Военные потери ложатся тяжелым бременем на сокращающееся больное население. Россия может войти в гибельную петлю демографического спада... Это делает Россию маленькой, менее образованной и бедной страной, из которой бегут молодые люди и где мужчины умирают в возрасте 60 лет", – говорится в публикации.

Издание публикует статистику, свидетельствующую о неуклонном сокращении населения РФ: в 1994 году в России было 149 миллионов населения, а в 2021 году, по данным ООН, всего 145 миллионов. Если такие закономерности сохранятся, то через 50 лет в стране останется ориентировочно 120 миллионов человек.

Такие показатели опустят Россию на 15 место в мировом рейтинге за количество населения. Хотя в 1995 году Москва была шестой.

Напомним, у России был огромный гендерный дисбаланс до вторжения в Украину. Демографы говорят, что результаты переписи 2021 покажут, что в России на 10,5 миллиона женщин больше, чем мужчин. Война, развязанная Путиным в Украине, еще больше снизит рождаемость в Российской Федерации.

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