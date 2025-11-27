Россия вынужденно распродает свои запасы золота: детали от разведки

Золото / © Pixabay

Реклама

Центральный банк России впервые перешел к прямым продажам золота из своих резервов на внутреннем рынке, что стало вынужденным шагом для поддержки рубля и «латания» бюджетных потребностей. Такая масштабная монетизация резервов формирует долгосрочные риски.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Российский Центробанк впервые начал осуществлять прямые продажи золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к ценному металлу для банков, госпредприятий и отдельных инвестиционных структур. Для регулятора это фактически вынужденный шаг: золото превращается в инструмент поддержки рубля, обеспечения ликвидности корпораций и закрытия бюджетных потребностей в ситуации стремительного исчерпания других ресурсов.

Реклама

До 2025 года ЦБ России не реализовывал золото коммерческим участникам рынка — лишь принимал его от Министерства финансов, пополняя собственные резервы. Теперь же регулятор вынужден переходить к его продаже, тогда как Фонд национального благосостояния быстро теряет ликвидные активы: с 113,5 млрд долл. в 2022 году до 51,6 млрд долл. в 2025-м. За этот период объем золота в структуре фонда уменьшился на 57% — с 405,7 т до 173,1 т.

По оценкам разведки, в 2025 году продажи российского золота могут достичь 30 млрд долл. (примерно 230 т), а в 2026-м — не менее 15 млрд долл. (115 т). Такая масштабная распродажа ускоряет истощение резервов, которые и без того находятся под давлением санкций и ограниченного доступа к валютным инструментам.

Несмотря на то, что продажа золота позволяет России оперативно пополнять бюджет и краткосрочно стабилизировать рубль, она формирует серьезные долгосрочные риски: углубляет дефицит ликвидных резервов, делает госфинансы зависимыми от дальнейшей реализации активов и сужает возможности для будущих интервенций.

Как отметили в украинской СВР, фактическое «проедание» резервов — включая золото, которое десятилетиями считалось неприкосновенным, — демонстрирует, насколько ограниченным стало финансовое пространство России в условиях санкционного давления.

Реклама

Напомним, российские власти начали использовать денежную эмиссию (запустили «печатный станок») Центробанка для покрытия бюджетного дефицита, который в этом году достигнет почти 6 трлн руб. По данным Института Гайдара, «дыру» перекрывают через массовый выпуск гособлигаций. Минфин РФ уже заложил дефицит на 2026-2028 годы в объеме более 10 трлн руб., которые планируют финансировать почти исключительно внутренними госзаймами. Прогноз дефицита на текущий год был повышен в пять раз из-за падения нефтегазовых доходов на 20%.