Россия выпрашивает бензин по миру: удары Украины загнали нефтяную империю в тупик

РФ ищет топливо за границей / © ТСН

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Атаки украинских дронов сломали логистику страны-агрессора, превратив когда-то мощного экспортера нефти в государство, которое отчаянно выпрашивает топливо за границей.

Об этом сообщает The Guardian.

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РФ отчаянно ищет импортное топливо после ударов ВСУ

Подсанкционный танкер РФ перевозит нефть из страны НАТО — Турции — в российский балтийский порт, заключаются соглашения о переработке российской нефти в Казахстане, а топливные грузы поступают из Индии через Египет.

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Все это — последствия эффективных атак Украины по нефтеперерабатывающей отрасли в РФ. Кремль продолжает давить на своих союзников, чтобы выбить дефицитное топливо. Теперь РФ вынуждена искать топливо, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию после украинских атак.

В последние недели Кремль задействовал немало источников, чтобы смягчить энергетический кризис в стране. В частности, Россия впервые купила партию в 200 тысяч баррелей топливо в Турции, которую транспортируют из Мерсина в балтийский порт Приморск на подсанкционном танкере Wendrix.

Это уже пятая подтвержденная морская доставка автомобильного топлива за это лето. Предварительные доставки поступали через Египет с нефтеперерабатывающего завода в Вадинари в Индии.

В общей сложности россиянам пришлось купить миллион баррелей.

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Дополнительно Кремль договорился с заводом «Конденсат» в западном Казахстане: предприятие будет перерабатывать российское сырье, отдавая обратно 70% готового продукта. Правда, поскольку трубопроводного сообщения нет, нефть туда придется доставлять по железной дороге. Параллельно в 141 раз вырос июньский импорт топлива из Беларуси по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на летние надежды Москвы на стабилизацию, август принес новое разрушение. Ограничения на продажу бензина вернулись, по меньшей мере, в шесть регионов, а свежий налет украинских дронов полностью вывел из строя Орский НПЗ.

Главный расчет Киева состоит в том, чтобы война стала для российского бюджета слишком дорогой. На фоне уже разрывающих экономику РФ санкций серия эффективных ударов по российским НПЗ атаковала не только кошелек Владимира Путина, но и создала дефицит внутри страны.

За август 2026, который еще не закончился, зафиксировано по меньшей мере 18 налетов на нефтеперерабатывающие заводы.

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«Путин никогда публично не отступал от своих максималистских амбиций завоевать Украину. Удары не призваны изменить его риторику; они призваны изменить его расчеты», — говорит австралийский генерал в отставке Мик Райан.

«В конце концов, стратегия — это соревнование противоречивых расчетов, и Украина делает ставку на то, что постоянное давление на экономические основы России со временем заставит ее переоценить ситуацию, которой невозможно было бы добиться с помощью боевых действий. Это не произойдет быстро и может не произойти вообще. Но это лишает Путина его давнего предположения, что время на его стороне», — добавил военный.

Еще одной проблемой Москвы остаются экспортные запреты. Россия потеряла доступ к премиальным внешним рынкам, поэтому российские производители лишены возможности окупить свои расходы даже на внутреннем рынке.

Экспорт нефти РФ: последние новости

Напомним, морской экспорт российских нефтепродуктов в июле упал до около 3,93 млн тонн, что на 33% меньше по сравнению с июнем и на 54,7% в годовом исчислении.

Падение зафиксировано во всех ключевых регионах: из балтийских портов поставки сократились на 16%, из черноморских и азовских — на 49%, из арктических — на 85,4%, а из дальневосточных — на 16%.

Главной причиной такого спада стали удары дронов по крупным российским НПЗ в последние месяцы, которые привели к уменьшению переработки нефти, падению производства и сокращению объемов экспорта топлива.

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