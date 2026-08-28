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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия выразила соболезнования в связи со смертью «боснийского мясника» Младича: скандальное заявление

В России обнаружили в осуждении Младича «двойные стандарты».

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ратко Младич

Ратко Младич / © Associated Press

МИД РФ и посольство России в Сербии отреагировали на смерть бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, которого называли «боснийским мясником».

В российском МИДе опубликовали сообщения со словами соболезнования его семье.

Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства РФ, дело Младича, «какие бы ни были фактические обстоятельства, легшие в его основу, стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала».

«Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее сообщалось, что в Гааге скончался осужденный на пожизненное заключение за геноцид в Сребренице командир боснийских сербов Ратко Младич.

Мы ранее информировали, что в 2017 году его приговорили к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны.

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