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Россия выразила соболезнования в связи со смертью «боснийского мясника» Младича: скандальное заявление
В России обнаружили в осуждении Младича «двойные стандарты».
МИД РФ и посольство России в Сербии отреагировали на смерть бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, которого называли «боснийским мясником».
В российском МИДе опубликовали сообщения со словами соболезнования его семье.
Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства РФ, дело Младича, «какие бы ни были фактические обстоятельства, легшие в его основу, стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала».
«Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении МИД России.
Ранее сообщалось, что в Гааге скончался осужденный на пожизненное заключение за геноцид в Сребренице командир боснийских сербов Ратко Младич.
Мы ранее информировали, что в 2017 году его приговорили к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны.