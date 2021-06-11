Россия вышла из меморандума по "открытой суши" с США: что это значит

Меморандум между двумя странами действовал с 1992 года.

Российская Федерация прекратила применение Меморандума о "открытой суши" с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщается на российском Официальном интернет-портале правовой информации.

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Меморандум между двумя странами действовал с 1992 года. Согласно документу, дипломаты как России, так и США могут свободно перемещаться на территории государства, где они работают. Решение, которое подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, ограничит поездки американских дипломатов в РФ.

Следует заметить, что отказ от меморандума — это часть мероприятий, которые Москва приняла после того, как Вашингтон в апреле вел новые антироссийские санций из-за вмешательства в выборы, кибератак, а также из-зи преследованием оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, Кремль внес США в список "недружественных стран", которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия. Если Прага имеет право заключать трудовые договоры с 19 физическими лицами в РФ, то Вашингтон — не с кем.

Как сообщалось, в январе этого года Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. Ранее, осенью 2020 года, процедуру выхода начали Соединенные Штаты. Решение принял тогдашний президент Дональд Трамп. Кроме того, Владимир Путин подписал закон о денонсацииДоговора об открытом небе 7 июня 2021.

Россия закрыла небо и вышла из действия Договора об открытом небе

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