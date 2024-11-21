Россия выступила с угрозами из-за базы НАТО в Польше: как отреагировали в МИД страны

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявляла, что запуск американской базы в Польше призван "оказать силовое давление на Россию и некоторые другие ядерные государства".

Американская база противоракетной обороны в польском Редзике, которая является частью системы Aegis Ashore, носит исключительно оборонительный характер и не оснащена ядерными ракетами.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, подчеркнув, что база предназначена для защиты, а не для нападения, передает RMF24.

Как отметил Павел Вронский, база противоракетной обороны в Редзикове создана для защиты от баллистических ракет, прежде всего тех, которые могут быть запущены странами-изгоями.

"Эти страны заявляют, что собираются на кого-то напасть и считают, что такой политический разбой – это их способ ведения политики", – подчеркнул он.

Также читайте РФ пригрозила Польше новейшим вооружением: что разгневало Москву

По мнению Вронского, если Россия продолжит угрозы, США и НАТО могут быть вынуждены усилить противовоздушную оборону на восточном фланге Североатлантического союза. Это включает в себя возможность расширения функционала базы в Редзикове, о чем ранее упоминал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Вронский также подчеркнул, что в Польше существует широкий консенсус среди граждан и политических сил по поводу необходимости обеспечения максимально эффективной противовоздушной защиты восточного фланга НАТО.

Напомним, что Соединенные Штаты официально ввели в эксплуатацию военную базу противовоздушной обороны на севере Польши. По словам президента Анджея Дуды, это гарантия безопасности Польши как члена НАТО, несмотря на то, что в соседней Украине бурлит кровавая война, развязанная Россией.