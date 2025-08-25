Россия вывела на испытания первую атомную подводную лодку с ракетами "Циркон"

Россия вывела на испытание первую атомную субмарину / © forums.airbase.ru

В субботу, 23 августа, впервые атомный подводный крейсер К-572 «Пермь» вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний. Субмарина построена в Северодвинске. Это пятый кораблем модернизированного проекта 08851, также известного как «Ясень-М».

Об этом пишет УНИАН.

Эта многоцелевая подлодка стала первой, получившей на вооружение крылатые ракеты «Циркон», которые в России называют гиперзвуковыми. Подлодки серии «Ясень» принадлежат к четвертому поколению субмарин и могут нести крылатые ракеты.

По информации из открытых источников, эти подлодки оснащены десятью торпедными аппаратами калибра 533 мм и восемью вертикальными ракетными шахтами.

В общей сложности Россия планирует построить около десяти таких кораблей. По состоянию на март этого года у российского военно-морского флота было пять многоцелевых субмарин этого типа, включая базовую модель и модернизированные варианты.

Напомним, в конце прошлого года россиянам удалось запустить реактор на атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», который не выходит из ремонтного дока уже 18 лет. Это фактически последний атомный крейсер РФ, который теоретически мог бы удовлетворить военно-морские амбиции Кремля.

Разведка Великобритании сообщает, что благодаря действиям Украины общий темп российских морских операций в Черном море остается низким.

Также Главное управление разведки получило исчерпывающие данные о новейшем атомном подводном российском крейсере «Князь Пожарский». Отдельными документами разведчики даже поделились в соцсетях. Все это — закрытая внутренняя информация Москвы.