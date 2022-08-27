Россия вывозит из Сирии свои системы ПВО, которые, вероятно, перебросит на войну в Украину — СМИ

Российская Федерация перегнала обратно на свою территорию зенитную батарею типа С-300, которая размещалась на северо-западе Сирии.

Как видно на спутниковых снимках, система ПВО находилась в сирийском городе Масьяф, затем была перемещена на базу в Тартусе, а затем направилась в РФ.

Об этом свидетельствуют спутниковые фото, публикуемые частной израильской разведывательной фирмой ImageSatIntl, сообщают израильские СМИ.

По сообщению сирийских изданий, после того, как оттуда была вывезена система ПВО, тот район был атакован Израилем. По данным телевидения Дамаска, большинство ракет, запущенных Израилем со стороны Средиземного моря, были перехвачены системой ПВО сирийской армии.

По информации СМИ Израиля, С-300 была загружена либо на грузовое судно, либо на транспортный самолет и направилась в Россию. Армия Путина столкнулась с дефицитом военного вооружения. Возможно, система ПВО в дальнейшем перебросится на войну в Украину, чтобы отбивать удары ВСУ.

фото ImageSatIntl

Как сообщалось ранее, политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, могут ли западные системы ПВО закрыть небо Украины.

Читайте также: