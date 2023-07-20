Россия вызывает глобальный пищевой кризис выходом из "зернового соглашения" — Боррель

Россия несет ответственность за глобальный кризис с поставкой продовольствия, заявил в четверг, 20 июля, глава евродипломатии Жозеп Боррель через несколько дней после того, как Кремль объявил о выходе России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает Reuters.

"Что нам точно известно, так это то, что это повлечет за собой большой и глубокий продовольственный кризис в мире", — заявил Боррель журналистам перед выходом на встречу с министрами иностранных дел Европейского Союза.

Боррель также обвинил Россию в сознательном нападении на зерновые склады в южном портовом городе Одесса, что, по его словам, еще больше усугубит продовольственный кризис.

Напомним, 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы. В МИД РФ 4 июля заявили, что не видят оснований для продолжения реализации Черноморской зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия – первым пунктом требований было подключение к SWIFT "Россельхозбанку".

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