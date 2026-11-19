Джаред Кушнер / © Associated Press

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Россия якобы спокойно воспринимает идею предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора. Речь идет о механизме, сходном с принципом коллективной обороны НАТО.

Об этом заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает Clash Report.

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По его словам, американской стороне удалось добиться, чтобы Москва согласилась рассматривать концепцию гарантий безопасности для Украины, построенных по принципу статьи 5 НАТО. В то же время, Кушнер признал, что в России к этой идее есть скепсис и недоверие.

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«Я знаю, что у России есть много скепсиса и недоверия к этой концепции. Именно поэтому важно возобновить диалог между Европой и Россией», — сказал он.

Кушнер также подчеркнул, что для США предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО было бы очень серьезным шагом. По его словам, президент Дональд Трамп открыт к такой возможности, однако она должна отвечать интересам Соединенных Штатов и быть частью более широкого пакета договоров по безопасности.

«С американской точки зрения, предоставить гарантии безопасности по образцу статьи 5 — это очень большой шаг. И я думаю, что президент Трамп открыт для этого. Но, очевидно, это должно отвечать интересам Америки, и мы должны убедиться, что подобные гарантии будут частью более широкого пакета безопасности», — заявил Кушнер.

В то же время, из приведенных слов Кушнера не следует, что Россия официально согласилась на такие гарантии. Речь идет об оценке позиции Москвы относительно самой концепции.

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Тем временем президент США Дональд Трамп присоединился по телефону ко встрече европейских союзников Украины в Берлине после переговоров с диктатором РФ Путиным. Трамп рассказал о своем разговоре с главой Кремля и пытался убедить их в серьезности намерений РФ по мирному урегулированию войны.

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