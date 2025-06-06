Марк Рютте / © Getty Images

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За последние годы угроза России только растет, и это должно стать сигналом для немедленных изменений в подходах НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов в Брюсселе.

«Последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны. Есть большая угроза России, когда в 2022-м она начала полномасштабную войну против Украины. Конечно, начало было в 2014 году, но эта бойня, резня началась в 2022 году», — заявил Рютте.

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Он подчеркнул, что Россия, несмотря на более слабую экономику, способна производить боеприпасы поразительными темпами.

«Сколько они производят боеприпасы, которые являются основой всего. Через три месяца они производят то, что мы, целое НАТО, производим за год. И это имея экономику в 25 раз больше России», — отметил генсек.

По его мнению, эта статистика должна стать тревожным сигналом для всего Североатлантического союза.

«Если мы не будем действовать сейчас, в следующие три года будет все хорошо, но мы должны начать сейчас, потому что иначе, через 4-5 лет будем под угрозой», — подчеркнул Марк Рютте.

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Он призвал союзников не медлить с наращиванием оборонных возможностей и усилением промышленной базы, чтобы быть готовыми к возможным новым вызовам со стороны Кремля.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО пообещали более 20 млрд евро дополнительной безопасности помощи Украине, а также заявили об усилиях президента США Дональда Трампа и широкой поддержке действий Украины.

Мы ранее информировали, что объединенными силами НАТО в Европе будет руководить генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич. Соответствующее назначение утвердил президент Дональд Трамп.