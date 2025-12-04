Россия заблокировала доступ к Roblox, обвинив ее в «экстремизме» и «ЛГБТ-пропаганде»

Roblox / © Associated Press

Надзорный орган Роскомнадзора РФ объявил о блокировании доступа к американской детской игровой платформе Roblox. В ведомстве заявили, что сервис якобы «насыщен неуместным контентом», «негативно влияющим на духовное и нравственное развитие детей».

В ответ пресс-секретарь Roblox в комментарии Reuters подчеркнул, что платформа «уважает законы стран, где работает», и отметил, что компания обеспечивает «позитивное пространство для обучения, творчества и общения». Представитель также подчеркнул, что Roblox имеет «мощные проактивные механизмы безопасности для выявления и предотвращения вредоносного контента».

В третьем квартале этого года Roblox имела в среднем 151,5 млн активных пользователей в день. Платформа уже была запрещена в Ираке и Турции из-за беспокойства по поводу деятельности лиц, которые могут использовать ее для злоупотребления детьми.

Более широкий контекст цензуры в России

Роскомнадзор регулярно ограничивает доступ к западным медиа и технологическим ресурсам, которые, по мнению Кремля, нарушают российское законодательство. В прошлом году приложение Duolingo удалило упоминания о так называемых «нетрадиционных сексуальных отношениях» после предупреждений от регулятора.

В 2023 году Россия объявила «международное ЛГБТ-движение» экстремистским и начала преследовать ЛГБТ-людей по уголовным статьям.

В этом году российские власти также ограничили отдельные функции WhatsApp и Telegram, обвинив их в отказе сотрудничать с правоохранительными органами по делам мошенничества и терроризма. На прошлой неделе Роскомнадзор угрожал полностью блокировать WhatsApp.

