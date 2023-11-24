Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ на следующий год: что требует

Во время заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ) в Вене Россия заблокировала назначение Мальты председателем организации в следующем 2024 году.

Об этомсообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

Он сообщил, что россияне заблокировали назначение Мальты, а также четырех должностных лиц, которые должны руководить организацией, включая генерального секретаря.

"Они хотят, чтобы Лаврова приняли на следующей неделе в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ, чтобы принять окончательное решение", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров хочет посетить заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, Северная Македония.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россию в ОБСЕ разоблачили на лжи о якобы неприменении кассетных боеприпасов в Украине.

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