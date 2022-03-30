Россия заблокировала в Черном море около 100 иностранных судов с продовольствием и более 1000 моряков

Россия заблокировала в Черном море около 100 иностранных судов с продовольствием и более 1000 моряков

Тем временем, цены на продукты питания в мире продолжают расти.

Россия заблокировала в Черном море около сотни торговых судов с продовольствием.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, передает Newsweek.

Шерман обратила внимание, что продовольственная безопасность становится все более глобальной проблемой, поскольку Украина и Россия являются основными сельскохозяйственными производителями.

Российские войска продолжают блокировать Черное море – основной глобальный торговый путь снабжения зерна.

"30% мирового экспорта пшеницы обычно поступает из Черноморского региона. Как и 20% мирового производства кукурузы и 75% подсолнечного масла. Но Россия разбомбила по меньшей мере три гражданских корабля, которые перевозили товары из портов Черного моря, — говорит Шерман.

По ее информации, россияне не дают примерно 94 кораблям, перевозящим продовольствие для мирового рынка, достичь Средиземного моря.

"Неудивительно, что сейчас многие грузоотправители не решаются отправлять суда в Черное море", — отметила замгоссекретаря США.

В свою очередь Международная морская организация (ИМО), которая является подразделением ООН и регулирует международное торговое судоходство, подтвердила, что 100 торговых иностранных судов и более 1000 моряков остаются заблокированными в украинских портах из-за действий оккупантов. Об этом пишет "Голос Америки".

Тем временем цены на продукты питания продолжают расти. Так, цены на основные товары, в частности, пшеницу, уже выросли на 20-50% на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее сообщалось, как война в Украине повлияет на мировые цены на пшеницу и продовольствие.

Напомним, что корабли кафиров вошли в закрытые районы Черного моря и могут нанести ракетные удары по объектам на суше.