Россия заходит в опасную финансовую зону: почему война стала дороже – Bloomberg

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия все больше полагается на внутренние заимствования, чтобы финансировать войну против Украины. Из-за международных санкций Кремль фактически потерял доступ к внешним рынкам капитала, поэтому вынужден одалживать внутри страны по высоким ставкам.

Об этом пишет Bloomberg.

Президент РФ Владимир Путин часто называет низкий госдолг России преимуществом ее экономики. Однако, по оценкам Bloomberg Economics, в течение следующего десятилетия Россия может потратить на проценты по долгу минимум 15% ВВП — примерно столько, сколько сейчас составляет весь ее государственный долг.

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По данным источников издания, в текущем году военные расходы РФ могут превысить первоначальный план на 4–5 трлн рублей, или почти на 40%. Поэтому правительству, вероятно, придется дополнительно привлечь еще 2–3 трлн рублей внутренних займов.

Дефицит российского бюджета за первые пять месяцев года вырос до 6 трлн. рублей, или 2,6% ВВП. Это примерно на 60% больше целевого показателя на весь 2026 год. Потолок госдолга на 2026 год уже фактически достигнут.

Расходы по обслуживанию долга удвоились с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Если в 2021 году процентные платежи составляли около 4,5% федеральных расходов, то в текущем году Россия планирует потратить на погашение кредитов почти 4 трлн рублей – около 9% бюджета.

Это уже пятая по размеру статья расходов после обороны, нацбезопасности, социальной политики и экономики.

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На фоне роста дефицита Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий правительству увеличивать заимствования сверх долговой границы, установленной бюджетом.

Bloomberg отмечает, что санкции и потеря доступа к международным рынкам вынуждают Россию заменять внешний долг внутренним. В то же время, высокие ставки делают такие займы дорогими, а банки все больше направляют средства в государственные облигации вместо кредитования экономики.

По оценкам экспертов это ограничивает возможности бюджета и усиливает стагнацию в секторах, не связанных с войной.

Кроме того, по данным источников в разведке, российская армия сталкивается с серьезным недостатком зенитных ракет для систем противовоздушной обороны. Острый дефицит перехватчиков возник из-за регулярных успешных атак украинских военных по враждебным позициям во временно оккупированных регионах и глубоко на территории государства-агрессорки.

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