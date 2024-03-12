Россия захватит еще больше территорий, если США не помогут Украине — глава ЦРУ

Для Соединенных Штатов будет большой ошибкой оставить Украину без помощи.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если останется без помощи.

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Об этом сообщила корреспондентка телеканала CBS News Оливия Газис.

Бернс заявил, что для Соединенных Штатов будет большой ошибкой оставить Украину без помощи.

"Без дополнительной помощи... Украина, скорее всего, потеряет позиции, и, возможно, значительные позиции в 2024 году. Без помощи в этом году "вы увидите больше Авдеевок", что в конечном итоге станет "большой и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", – передает слова Бернса Оливия Газиса.

Напомним, ранее сообщалось, что США не смогут возобновить помощь Украине, если деньги для этого не выделит Конгресс.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ производит втрое больше артснарядов, чем США и ЕС для Украины.

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