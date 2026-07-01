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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россия закрыла железнодорожные пункты пропуска на границах с тремя странами ЕС: эксперт предупредил о новом "железном занавесе"

Россия с 1 июля закрыла железнодорожные пункты пересечения на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией — военные обозреватели считают, что это может стать подготовкой Кремля к новой волне мобилизации и последующей изоляции страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Российская железная дорога

Российская железная дорога

Россия с сегодняшнего дня прекратила работу железнодорожных пунктов пересечения на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией. На этом фоне появилось предположение, что Кремль постепенно готовится к новому этапу внутренней изоляции государства.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

Как отмечают военные обозреватели, такие действия могут свидетельствовать о подготовке к очередной волне мобилизации в конце 2026 года. По их мнению, ближе к концу года российские власти могут прибегнуть к полному закрытию границ для граждан.

Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее усиление цифрового контроля внутри страны. Речь идет о возможной блокировке западных мессенджеров, социальных сетей, а также сервисов VPN, которые россияне используют для обхода государственной цензуры.

По мнению аналитиков, такие шаги могут означать окончательный возврат России к политике жесткой изоляции по принципу "железного занавеса", который все больше отдаляет страну от внешнего мира.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что путинский режим может в крайнем случае прибегнуть к проведению очередной волны мобилизации . Военное руководство Украины рассматривает все возможные сценарии и готовится к любым действиям врага.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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