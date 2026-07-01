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Россия закрыла железнодорожные пункты пропуска на границах с тремя странами ЕС: эксперт предупредил о новом "железном занавесе"
Россия с 1 июля закрыла железнодорожные пункты пересечения на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией — военные обозреватели считают, что это может стать подготовкой Кремля к новой волне мобилизации и последующей изоляции страны.
Россия с сегодняшнего дня прекратила работу железнодорожных пунктов пересечения на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией. На этом фоне появилось предположение, что Кремль постепенно готовится к новому этапу внутренней изоляции государства.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .
Как отмечают военные обозреватели, такие действия могут свидетельствовать о подготовке к очередной волне мобилизации в конце 2026 года. По их мнению, ближе к концу года российские власти могут прибегнуть к полному закрытию границ для граждан.
Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее усиление цифрового контроля внутри страны. Речь идет о возможной блокировке западных мессенджеров, социальных сетей, а также сервисов VPN, которые россияне используют для обхода государственной цензуры.
По мнению аналитиков, такие шаги могут означать окончательный возврат России к политике жесткой изоляции по принципу "железного занавеса", который все больше отдаляет страну от внешнего мира.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что путинский режим может в крайнем случае прибегнуть к проведению очередной волны мобилизации . Военное руководство Украины рассматривает все возможные сценарии и готовится к любым действиям врага.