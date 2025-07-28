Россия закрывает 20 пунктов пропуска на границе с Украиной — в ГНСУ отреагировали

Россия отменяет действие 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска с Украиной / © Associated Press

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С 1 августа Россия отменяет действие 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска с Украиной.

Об этом говорится в распоряжении, которое распространяют пропагандистские СМИ РФ.

Российское правительство приняло решение закрыть от 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной.

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Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Перечень пунктов. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Реакция ГНСУ

Госпогранслужба Украины в свою очередь напомнила, что все пункты пропуска на границе с РФ официально закрыты с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии «УП».

Он подчеркнул, что такие действия российских властей на четвертом году сложно объяснить.

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«Сложно понять логику россиян: зачем государство-агрессор на четвертом году развязавшейся полномасштабной войны решило объявить о закрытии ряда пунктов пропуска на границе с Украиной», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что часть этих ЧП фактически расположена на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые РФ захватила еще в 2014 году (как вот ЧП в «Донецк») с Луганской — ред.).

Также речь идет о пунктах пропуска в Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях России.

В свою очередь стоит напомнить, что решением правительства Украины еще с начала полномасштабного вторжения были закрыты все пункты пропуска на границе с РФ и там не совершаются пропускные операции, в частности, в той классической форме, как все могли бы для себя.

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Демченко подчеркнул, что Украина и в дальнейшем готова на любом из участков границы обеспечить возвращение граждан Украины, как это было, к примеру, по направлению ЧП «Покровка» в Сумской области (сейчас это направление не функционирует — ред.)

«Конечно, это зависит также от России, где она готова обеспечить это для украинцев», — добавил представитель ГНСУ.

Новое распоряжение РФ — о чем оно

С 8 февраля 1995 года с согласия с Украиной действовали 20 (13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных) пунктов пропуска. С 1 августа их официально закроют.

Эти пограничные переходы с временно оккупированными регионами.

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Речь идет о пунктах из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Напомним, было сообщение о временном ограничении пропуска автобусов на украинско-польской границе.

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