Россия закрывает границы со странами ЕС: что известно о новых ограничениях

Граница Эстонии и РФ / © Associated Press

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Россия с 1 июля 2026 года временно приостанавливает движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на государственной границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Соответствующее решение приняло правительство РФ. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Распоряжение правительства.

Согласно распоряжению через эти пункты пропуска временно остановят движение людей, транспортных средств, товаров и грузов.

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На участке границы с Финляндией движение приостановят через пункты пропуска Выборг в Ленинградской области, Вяртсиля в Республике Карелия, Лютья в Республике Карелия, Санкт-Петербург-Финляндский в Санкт-Петербурге, Светогорск в Ленинградской области.

На участке границы с Эстонией временно закроют пункт пропуска Печоры-Псковские в Псковской области.

На участке границы с Латвией ограничения будут касаться пункта пропуска Питалово в Псковской области.

В документе говорится, что речь идет о временной приостановке движения, однако срок действия ограничений не уточняется.

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