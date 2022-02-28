Россия закрывает небо для 27 стран мира — Росавиация

Россия закрывает небо для 27 стран мира — Росавиация

Пока почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

Россия решила закрыть небо для Германии, Испании, Италии, Франции и еще 23 стран как ответные меры.

Об этом заявили в Росавиации.

Напомним, ранее 32 страны мира закрыли небо самолетам России. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.