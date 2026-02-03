Россия замерзает, а Кремль молчит: как климат обнажил слабое место путинского режима

Москва / © Getty Images

Хаос, вызванный недавними экстремальными снегопадами по всей России, обнажил лицемерие режима президента Владимира Путина в вопросе защиты собственных граждан. Вторжение в Украину Кремль оправдывал якобы необходимостью защиты от угроз со стороны Киева и Запада, в то же время игнорируя реальные опасности, которые изменение климата несет самим россиянам.

Об этом говорится в материале ONET.

Экстремальные погодные явления, вызванные климатическим кризисом, становятся в России все более распространенными. Стареющая инфраструктура и государственный бюджет, ориентированный прежде всего на войну, лишь усложняют адаптацию населения к новым условиям.

Изменение климата обычно связывают с потеплением — действительно волны жары, лесные пожары, засухи, наводнения и таяния вечной мерзлоты стали для России почти привычными. В то же время потепление делает периоды сильных морозов менее предсказуемыми и более жесткими.

Только за последний месяц в Калининграде зафиксировали сильнейший снегопад с 2001 года, на Камчатке — самый мощный за 30 лет, а в Москве — самый масштабный за два столетия. После этого наступили аномальные морозы, которые страна не видела десятилетиями.

Эти погодные явления привели к закрытию аэропортов, транспортному коллапсу, перекрытию дорог, введению режимов чрезвычайной ситуации и масштабным отключениям электроэнергии в Краснодарском и Мурманском краях.

Зима 2025-2026 годов с беспрецедентными для России погодными аномалиями должна стать серьезным тревожным сигналом.

Страна не готова к климатическим вызовам

Несмотря на распространенный в России климатический скептицизм, становится очевидным: изменение климата является реальной угрозой для государства. Россия нагревается быстрее среднего показателя в мире, что делает ее особенно уязвимой к климатическим шокам. Больше всего пострадают бедные, сельские и коренные общины — не получающие выгоды ни от добычи ископаемого топлива, ни от войны против Украины.

Ожидания, что повышение температур принесет пользу сельскому хозяйству или снизит энергопотребление, ошибочны. Напротив, непредсказуемые погодные явления лишь усугубляют хаос в аграрном секторе, транспорте, логистике и энергетике.

То, что десятилетиями было очевидно для коренных народов, в частности саамов на Кольском полуострове, ныне стало ощутимым и жителей крупных городов. Задержка снегопадов, а затем резкие потепления осложнили традиционное оленеводство, привели к образованию льда и росту травматизма среди животных. Эти циклы таяния и замерзания делают зимы строже, чем привычные холодные и снежные периоды.

Инфраструктура на грани коллапса

Для инфраструктуры такие процессы означают оледенение дорог и железных дорог, перебои с электроснабжением и рост числа травм и заболеваний. В сельском хозяйстве неожиданные оттепели и заморозки способны уничтожать озимые культуры.

Российские власти оказались критически неготовы к климатическим вызовам. По оценкам, около 40% энергетической инфраструктуры страны изношены, а в отдельных регионах – до 80%. В Мурманске двум из пяти обрушенных опор ЛЭП было более 60 лет.

Самые благоприятные годы современной истории России были потеряны: вместо инвестиций в инфраструктуру доходы получали олигархи. Сегодняшнее состояние страны — это наследие советской эпохи, которое десятилетиями не модернизировалось после распада СССР.

Политика и бюджет Кремля направлены не на адаптацию к климатическим изменениям, а на войну против Украины. Большинство региональных планов адаптации носят формальный характер. Если бы Путин действительно заботился о безопасности страны, он бы инвестировал в надежную инфраструктуру и климатическую устойчивость.

Отдельной проблемой остается чрезмерно централизованная энергосистема. В Мурманске зависимость от Кольской АЭС и наличие только одной линии электропередачи в общероссийскую сеть стали одной из причин масштабных отключений при температуре ниже –20°C. Сеть локальных возобновляемых источников энергии могла бы быть более эффективным решением.

Смертельные последствия и арктические риски

Климатический кризис – это не только потепление, но и опасная непредсказуемость. В некоторых регионах снег может не выпадать месяцами или годами, а когда это происходит, коммунальные службы оказываются неготовыми. Для страны с репутацией суровой зимы нынешний хаос стал одновременно унизительным и показательным примером неэффективного управления.

Экстремальные погодные условия имеют смертельные последствия: на Камчатке погибли по меньшей мере два человека, в Краснодарском крае 14 человек были госпитализированы. Реальные масштабы трагедии еще выясняются.

Климатические изменения также усложняют амбиции Кремля в Арктике. Таяние льдов, нарушение воздушных и водных потоков и экстремальная погода угрожают арктическим транспортным маршрутам. При этом у России нет достаточных ресурсов для ликвидации возможных катастроф в регионе — ни нефтяных, ни ядерных.

Снежные бури и другие погодные катаклизмы в России и мире – это очередное напоминание о глобальной угрозе, с которой не справится ни одна страна в одиночку. Это сигнал прекратить войны с соседями и, наконец, сосредоточиться на вызове, который будет определять будущее не только России, но и всей планеты.

Напомним, в ночь на 3 февраля 2026 года Россия совершила массированную атаку на Украину ударными беспилотниками и ракетами. Под ударом оказались не менее восьми областей. Основными целями стали объекты энергетики, обеспечивающие тепло Киев, Харьков и Днепр. Атака произошла на фоне рекордных морозов до -25°C, из-за чего сотни тысяч семей рисковали остаться без теплоснабжения.