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Россия запретила экспорт бензина до конца августа: названа причина
Российское правительство ввело временный запрет на экспорт бензина до конца августа.
Правительство России запретило экспорт бензина производителями горючего по меньшей мере до конца августа. Это решение связано с дефицитом на внутреннем рынке и усложнением работы нефтеперерабатывающих заводов из-за атак дронов и санкции.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке горючего в период высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ», — говорится в заявлении российского правительства.
Власти РФ пытаются удержать достаточный уровень поставок горючего внутри страны во время сезона отпусков и сбора урожая.
Bloomberg отмечает, что влияние такого шага на глобальный рынок будет ограничено. В частности, экспорт бензина из РФ составляет около 100 тысяч баррелей в сутки — это менее 2% от мирового объема морской торговли бензином.
Одной из ключевых причин запрета стали повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры из-за атак украинских беспилотников, что заставило изменить графики технического обслуживания на предприятиях.
Как сообщили российские СМИ со ссылкой на министра энергетики Сергея Цивилева, ремонтные работы могут длиться дольше или откладываться из-за проблем со снабжением запчастей, вызванных международными санкциями.
Ранее Россия уже запрещала экспорт бензина для компаний, не являющихся его производителями.
Ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну подорожания нефти.
Мы ранее информировали, что доходы России от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на примерно 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.