Россия запретила экспорт бензина до конца августа: названа причина

РФ запретила экспорт бензина / © Unsplash

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Правительство России запретило экспорт бензина производителями горючего по меньшей мере до конца августа. Это решение связано с дефицитом на внутреннем рынке и усложнением работы нефтеперерабатывающих заводов из-за атак дронов и санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке горючего в период высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ», — говорится в заявлении российского правительства.

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Власти РФ пытаются удержать достаточный уровень поставок горючего внутри страны во время сезона отпусков и сбора урожая.

Bloomberg отмечает, что влияние такого шага на глобальный рынок будет ограничено. В частности, экспорт бензина из РФ составляет около 100 тысяч баррелей в сутки — это менее 2% от мирового объема морской торговли бензином.

Одной из ключевых причин запрета стали повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры из-за атак украинских беспилотников, что заставило изменить графики технического обслуживания на предприятиях.

Как сообщили российские СМИ со ссылкой на министра энергетики Сергея Цивилева, ремонтные работы могут длиться дольше или откладываться из-за проблем со снабжением запчастей, вызванных международными санкциями.

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Ранее Россия уже запрещала экспорт бензина для компаний, не являющихся его производителями.

Ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну подорожания нефти.

Мы ранее информировали, что доходы России от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на примерно 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.