Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия запретила ЛГБТ-движение, объявив его "экстремистским"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
248
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия запретила ЛГБТ-движение, объявив его "экстремистским"

Представители ЛГБТК-сообщества у здания Верховного суда России 30 ноября / Фото: Getty Images

Теперь российские суды смогут лишить человека свободы просто за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, сообщения в их поддержку и публикацию символики.

Верховный суд России признал экстремистской и запретил организацию "Международного общественного движения ЛГБТ". Хотя правозащитники утверждают, что такого движения не существует.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов удовлетворил иск Миньюста о запрете и признании экстремистской организацией "Международного общественного движения ЛГБТ". Решение должно вступить в силу немедленно.

"Исковые требования удовлетворить: признать "Международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", – объявил судья.

При этом в своем иске Миньюст РФ не объяснял, что такое "движение ЛГБТ", кто им управляет и какая его структура. Правозащитные организации ранее отмечали, что фактически "Международного общественного движения ЛГБТ" не существует.

Верховный суд рассматривал иск в закрытом режиме четыре часа. На заседании не было никого, кроме представителей самого Миньюста.

После признания ЛГБТ-движения "экстремистским" легальная работа организаций, помогающих соответствующему сообществу, станет в России невозможной. Суды смогут лишать свободы просто за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, за сообщения в их поддержку и публикацию символики.

Иску Миньюста предшествовало принятие в России двух репрессивных законов против ЛГБТ. Сначала закон о "пропаганде ЛГБТ" был распространен на взрослых (до этого он действовал только в отношении детей), а затем в РФ запретили трансгендерный переход.

К слову, весной в России задержали двух популярных блоггеров по обвинению в нарушении закона, запрещающего "пропаганду" ЛГБТ-отношений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
248
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация