Россия запретила ЛГБТ-движение, объявив его "экстремистским"

Теперь российские суды смогут лишить человека свободы просто за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, сообщения в их поддержку и публикацию символики.

Верховный суд России признал экстремистской и запретил организацию "Международного общественного движения ЛГБТ". Хотя правозащитники утверждают, что такого движения не существует.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов удовлетворил иск Миньюста о запрете и признании экстремистской организацией "Международного общественного движения ЛГБТ". Решение должно вступить в силу немедленно.

"Исковые требования удовлетворить: признать "Международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", – объявил судья.

При этом в своем иске Миньюст РФ не объяснял, что такое "движение ЛГБТ", кто им управляет и какая его структура. Правозащитные организации ранее отмечали, что фактически "Международного общественного движения ЛГБТ" не существует.

Верховный суд рассматривал иск в закрытом режиме четыре часа. На заседании не было никого, кроме представителей самого Миньюста.

После признания ЛГБТ-движения "экстремистским" легальная работа организаций, помогающих соответствующему сообществу, станет в России невозможной. Суды смогут лишать свободы просто за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, за сообщения в их поддержку и публикацию символики.

Иску Миньюста предшествовало принятие в России двух репрессивных законов против ЛГБТ. Сначала закон о "пропаганде ЛГБТ" был распространен на взрослых (до этого он действовал только в отношении детей), а затем в РФ запретили трансгендерный переход.

К слову, весной в России задержали двух популярных блоггеров по обвинению в нарушении закона, запрещающего "пропаганду" ЛГБТ-отношений.

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