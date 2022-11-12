Россия запретила проход в Азовское море для судов, загруженных не на ее территории

Россия закрыла проход к Азовому морю для судов, загрузившихся вне территории РФ. Это, в частности, может свидетельствовать о подготовке оккупантов к дальнейшему продвижению ВСУ.

Россия запретила судам, которые были загружены за ее пределами, проходить через Керченский пролив до Азовского моря. В то же время, о причине такого решения в РФ молчат.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Главное управление морских дел при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен", — говорят в турецком министерстве.

Это может свидетельствовать о том, что Россия уже готовится к дальнейшему продвижению украинских защитников и ведению боевых действий, в том числе и в акваториях Азовского моря. Ведь после освобождения Херсона ВСУ расширили свою зону поражения для боеприпасов к HIMARS. Речь идет, в частности, о Перекопском перешеке в Крыму и всей Таврической степи к северу от полуострова.

Напомним, все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель российских "Калибров". Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что это очень весомый результат, обеспеченный украинскими защитниками.

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