Россия запретила въезд на свою территорию Байдену, Блинкену, Гаррис и еще почти тысяче американцев

Россия запретила въезд на свою территорию Байдену, Блинкену, Гаррис и еще почти тысяче американцев

Российские власти запретили 963 гражданам США въезд в Россию.

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что пошли на такой шаг в ответ на антироссийские санкции со стороны США "и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа".

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД России 21 мая.

В Москве заявили, что "вражеские действия Вашингтона, которые бьют бумерангом по самим США, и в дальнейшем будут получать надлежащий отпор".

Так, в частности, в санкционный список России входит президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, директор ФБР Кристофер Рэй и другие американские чиновники, о запрете на въезд которым МИД России уже объявлял ранее.

Кроме этих лиц, в российский список входят вице-президент США Камала Гаррис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их заместителей, официальные представители Минобороны США, Госдепартамента и Белого дома и даже журналисты американских СМИ.

Отметим, в связи с вторжением России в Украину Канада расширила санкции против РФ, запретив экспорт и импорт предметов роскоши.

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