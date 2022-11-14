Россия запретила въезд на свою территорию комику Джиму Керри и внуку Степана Бандеры

В Министерстве иностранных дел РФ комика Джима Керри и внука Степана Бандеры внесли в список 100 граждан Канады, которым запрещен въезд на свою территорию.

Об этом говорится в сообщении МЗР РФ, передают пропагандистские СМИ.

Также в "черном списке" РФ оказались высокопоставленные должностные лица, бизнесмены, активисты многочисленных "пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур".

"В ответ на практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", — говорится в заявлении.

Дипломатическое ведомство РФ жалуется, что лица, против которых они вводят ограничения, "непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса".

Россия пугает своих граждан Бандерой

Степан Бандера для россиян бессмертен. Его все еще нереально боятся в России. И там до сих пор с ним воюют – все последние 63 года.

После вторжения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главным врагом русского народа является Бандера и заверил, что кадыровцы "совсем скоро расправятся с ним, а позже – со всей другой нацистской деятельностью". Кроме того, он пообещал заплатить тем, кто найдет голову Бандеры.

ТСН побывала в концлагере Заксенхаузен, где сидел Степан Бандера

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