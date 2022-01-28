Россия запретила въезд в страну ряду чиновников и силовиков из стран ЕС

Россия запретила въезд в страну ряду чиновников и силовиков из стран ЕС

В МИД РФ эти действия называют контрмерами на европейские санкции.

Россия запретила въезд в страну "руководителям отдельных европейских частных военных компаний (ЧВК)", а также представителям силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти стран ЕС.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства конкретные фамилии не называются. В российском МИДе утверждают лишь, что фигуранты "черного списка" ответственны за продвижение "антироссийской политики" и "насаждение" мер, "ограничивающих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

В ведомстве добавили, что соответствующая нота МИД России направлена в представительство Европейского союза.

Напомним, в декабре 2021 года Евросоюз утвердил санкции в отношении восьми россиян и трех юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнер". Ограничительные меры были введены из-за их действий в Сирии, Ливии и Украине. Санкции предусматривают замораживание активов в западных странах, а также запрет на поездки в страны ЕС.

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