Россия запретила вывозить из страны около 200 различных товаров: список

В то же время, такие ограничения не касаются стран Евразийского экономического союза.

Правительство России запретило вывозить из страны 200 единиц товаров и оборудования, которое было ввезено ранее. Кроме того, ограничивается вывоз некоторых видов лесоматериалов.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

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"В список включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", — говорится в решении кабмина.

Действуют временные ограничения на вывоз этих товаров во все страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, в отношении которых будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства.

Разрешения на вывоз товаров в эти страны будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифрой и Минприродой.

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