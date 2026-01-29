Россия запустила фейк о перепродаже в Украине польских генераторов: в Варшаве отреагировали

Фейк

Министерство внутренних дел Польши назвало фейком сообщение о якобы перепродаже на украинских сайтах объявлений генераторов, переданных Польшей как помощь Украине. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о классической российской операции по дезинформации.

Об этом МВД Польши сообщило в сети X.

«Внимание: дезинформация о „польских генераторах на украинских сайтах онлайн-объявлений“. Не дайте себя обмануть русской пропагандой. Если видите сообщения со скриншотами: „Польские генераторы с помощью ЕС продаются! Бандеровцы действуют с размахом!“ — это хрестоматийная российская операция по дезинформации», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Польша действительно передает Украине генераторы и обогреватели, чтобы мирные жители, страдающие российскими атаками, имели электричество и тепло. В то же время транспортировка оборудования к конечному потребителю и его использование находится под контролем.

Также отмечается, что в случае ненадлежащего использования данного оборудования оно может быть возвращено.

В МВД Польши отметили, что главная цель распространения таких фейков — «посеять ненависть к украинцам, взорвать польскую помощь и поссорить союзников».

«Троль делает вид польского патриота, чтобы ты поверил: „не стоит помогать, потому что нас обворовывают!“. Не позволим себя поссорить. Мы поддерживаем Украину, ведь речь идет о нашей общей свободе!» — отметили в ведомстве.

Это сообщение в соцсети X перепостили, в частности, министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский и глава МИД Радослав Сикорский.

На фоне сообщений о правительственной и неправительственной помощи Польше Украине, в частности о поставках генераторов для Киева, в польских соцсетях активизировалось распространение информации о якобы перепродаже украинцами полученной помощи, в том числе на платформе OLX.

Ранее сообщалось, что массированная воздушная атака РФ на украинские города вынудила Польское агентство воздушного транспорта ограничить авиационные операции.

Мы ранее информировали, что польские службы предотвратили кибератацию на энергосистему, которая могла повлечь за собой серьезные последствия.