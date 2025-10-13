Россия запустила новый этап подготовки к войне с НАТО: какой стране готовиться

Граница Эстонии / © Associated Press

Появление «зеленых человечков» на границе РФ и Эстонии является подготовкой Кремля информационно-психологического плацдарма для предстоящей войны с НАТО.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

10 октября правительство Эстонии временно перекрыло участок дороги вблизи государственной границы между Россией и Эстонией после того, как эстонские пограничники заметили в этом районе небольшую группу военнослужащих РФ без опознавательных знаков.

Глава Южной префектуры Эстонской полиции и пограничной службы Меелис Саарепуу 11 октября сообщил, что правительство по соображениям безопасности закрыло участок дороги между поселками Варска и Саатсе протяженностью почти километр, часть которого проходит через территорию России. Саарепуу заявил, что по характеру формы военнослужащих обнаруженные лица не являлись российскими пограничниками.

В Федеральной пограничной службе РФ инцидент назвали «штатными мерами».

12 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российские войска действуют «несколько более решительно и заметно, чем раньше». Вместе с тем он назвал преувеличением сообщения о том, что ситуация на границе становится все более напряженной.

По мнению аналитиков, РФ вступила в так называемую «Фазу ноль» — этап формирования информационно-психологических условий как подготовительной стадии перед началом возможной открытой войны со странами НАТО в будущем.

«Это событие является первым случаем, когда ISW наблюдает маленьких зеленых человечков, действующих вблизи государства НАТО в рамках кампании „Фаза ноль“, — говорится в отчете ISW.

«Фазой ноль» в военной стратегии США и НАТО описывают подготовительную стадию перед началом открытых боевых действий.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 октября, НАТО стартует с ежегодными ядерными учениями Steadfast Noon, призванными проверить боеготовность сил сдерживания на фоне роста напряженности с Россией.