Россия зарабатывает более $1 млрд в месяц на торговле со США, несмотря на действие санкций: в АР объяснили причины

Россия продолжает поставлять в США товары более чем на миллиард долларов в месяц. Так, несмотря на введенные против РФ санкции за войну против Украины, торговля отдельными товарами продолжается.

Так, с конца февраля из России в США поступило более 3600 партий дерева, металлов, резины и других товаров. Это почти вдвое меньше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает АР.

Больше всего РФ импортирует в США таких товаров: дерево (1294 партий), металлы (909 партий), продовольствие (341), нефть и газ (209), резина (179), удобрения (102), запчасти (67), радиоактивные материалы и амуниция (по 47).

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Полностью заблокировать торговлю с РФ невозможно, ведь это может негативно отразиться на мировой торговле, пояснил глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Браян. Кроме того, в некоторых случаях такие санкции больше вредили бы Соединенным Штатам, чем стране-агрессору.

Издание указало еще одну причину – противоречие с санкциями Великобритании и Евросоюза, в результате чего возникает путаница. Все потому, что Великобритания, страны ЕС и США публикуют отдельные списки санкций. Получается, что по крайней мере одна российская компания, поставляющая металл оборонной промышленности РФ, до сих пор торгует с американскими и европейскими фирмами.

В материале также говорится, что администрация президента США Джо Байден даже поощряет покупать. Прежде всего, речь идет о химических удобрениях, которых с начала войны прибыло более 100 партий.

Что касается энергоресурсов, то они по-прежнему поставляются из России в США из-за того, что некоторым компаниям разрешили завершить действующие контракты, прежде чем отказываться от энергоносителей страны-агрессора.

Кроме того, иногда американским таможенным органам сложно установить страну происхождения товара. К примеру, американские компании продолжают импортировать нефть из Казахстана через российские порты, даже если она смешана с российской. В то же время многие компании в США решают отказываться от товаров из РФ.

Авторы статьи отмечают, что двусторонняя торговля США и России никогда не была большой. Так что большее влияние оказывают экспортные запреты со стороны Штатов, прежде всего технологические, а также замораживание активов российского центробанка на Западе.

Напомним, Россия зарабатывает ежемесячно сотни миллионов долларов на продаже бриллиантов заграницу, избегая санкций.

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