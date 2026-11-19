Повреждения Крымского моста требуют сложного ремонта

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Российским властям может понадобиться около двух лет, чтобы возобновить движение по автомобильной части Крымского моста после украинской атаки. Самой сложной задачей станет замена упавшей в море огромной стальной арки. К тому же работы могут осложнить повреждение опор, неблагоприятную погоду и угрозу новых ударов.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на инженеров, оценивших масштабы разрушений и возможные сроки восстановления.

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Почему ремонт Крымского моста может длиться два года

Самым сложным элементом разрушенной автомобильной части переправы была стальная арка длиной около 230 метров. Ее установили над судоходным каналом в октябре 2017 года, подняв автомобильную дорогу более 30 метров над водой, чтобы под мостом могли проходить грузовые суда.

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Изготовление конструкции состояло из нескольких длительных этапов. Стальные элементы производили на заводе в Воронеже, затем примерно 11 месяцев сваривали на прибрежной площадке у пролива. После этого собранную арку транспортировали на место установки на специальных понтонах. Ее соединение с остальным мостом и обустройство дорожного полотна также потребовали нескольких месяцев.

Профессор гражданской и экологической инженерии Халифского университета Андреас Каппос считает, что около двух лет — реалистичный срок для возобновления движения автомобильным мостом. Однако этот прогноз оправдается только при условии, что работы не будут прерывать украинские удары, а опоры под аркой не получили серьезных повреждений.

Какие препятствия могут осложнить восстановление

Инженер-консультант Дональд Дюзенберри, исследовавший разрушение мостов, обратил внимание на сложность даже первого этапа — уборку обломков. Разрушенная арка была неповторимой конструкцией, которую нельзя просто поменять обычным пролетом, как другие повторяющиеся элементы моста.

Если же повреждены опоры, ремонт станет еще сложнее и продолжительнее. Сначала россиянам придется оценить состояние конструкций, разобраться с обломками в судоходном канале, а затем фактически изготовить и установить новую арку.

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Несмотря на это, российские власти обещают возобновить переправу в сжатые сроки. Для Кремля мост имеет не только транспортное, но и символическое значение: его строительство было одним из главных проектов Владимира Путина после незаконной оккупации Крыма.

Важно, что оценка NYT относится именно к автомобильной части моста и была опубликована до новой атаки 19 ноября. Тогда украинские ракеты Нептун поразили железнодорожную часть переправы, после чего движение поездов остановили. Теперь российской стороне придется оценивать и дополнительные повреждения железнодорожного сообщения.

Какие сроки ремонта прогнозируют украинские военные

Капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ, военный обозреватель Андрей Рыженко также считает, что быстро восстановить переправу не удастся. По его мнению, восстановление уничтоженной арки и соседнего автомобильного пролета будет продолжаться более года. Эксперт характеризует повреждение как средней тяжести, но отмечает сложность работ с массивной металлической конструкцией.

Арка высотой примерно 45 метров и весом около 6 тысяч тонн упала непосредственно в судоходное русло Керченского пролива. Рыженко предполагает, что обломки придется разбирать под водой с помощью взрывов и утилизировать, а саму конструкцию изготавливать заново. Поэтому судоходство проливом может быть заблокировано по меньшей мере на несколько недель, а возможно, и на месяцы.

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Еще одно препятствие для оккупантов — погода. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что из-за начала сезона штормов полноценные ремонтные работы могут не начаться не менее полугода. По его словам, установка такой сложной конструкции нуждается в благоприятных погодных условиях и спокойной морской акватории.

Плетенчук также обратил внимание на возможность новых украинских атак. Силы обороны могут повторно поражать этот участок, поэтому россиянам будет сложно организовать работы и гарантировать безопасность ремонтных бригад. Представитель ВМС подчеркнул, что даже после завершения штормового сезона возможность новых ударов будет оставаться дополнительным препятствием для возобновления переправы.

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