Россия затопила паромы возле Крымского моста?: появились четкие спутниковые снимки

Россияне в панике после последних атак на незаконный Крымский мост установили вблизи постройки баржи для защиты от украинских морских дронов.
Россия, вероятнее всего, не полностью затопила баржи у Крымского моста, а лишь закрепила их якорями на одном месте.
Об этом сообщает Радио Свобода, в распоряжении которых появились спутниковые снимки сервиса Planet.com.
На фото видно, что к югу от незаконного Крымского моста установили баржи. Вероятно, их затопили частично, ведь глубина в этом месте не превышает 2-4 метра.
Возможно, эти баржи россияне планируют использовать в качестве основы для защиты моста от украинских морских дронов.
Напомним, ранее в ГУР сообщили, что в районе Керченского пролива российские оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить незаконный Крымский мост. По плану оккупантов, затопить по меньшей мере шесть судов, чтобы создать заграждения против украинских морских дронов.
Впоследствии в Сети появились спутниковые фото вблизи Крымского моста, на которых видно, импровизированные российские водные заграждения на западных подступах к Керченской переправе.
Читайте также: