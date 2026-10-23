Россия затопила судно с украинцами у берегов Румынии: НАТО призывают к специальной операции в Чёрном море

Российские атаки на суда в Чёрном море

Реклама

После затопления гражданского грузового судна «Khoryv» у побережья Румынии, которое подверглось удару российского дрона, в Румынии раздались призывы провести специальную операцию НАТО в Чёрном море. Бывший командующий многонациональной дивизией Альянса «Юго-Восток» Дорин Тома считает, что союзникам необходимо не только усилить наблюдение, но и создать совместную систему реагирования на угрозы гражданскому судоходству.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Реклама

Генерал призвал к проведению совместной операции НАТО

По словам Томы, инциденты с коммерческими судами в Чёрном море происходят всё чаще, а атаки на такие цели, по его мнению, не носят случайный характер.

Реклама

«Речь идет на 100% об умышленных атаках», — заявил генерал в отставке в комментарии Digi24.

Он отметил, что в Чёрном море действуют беспилотники различных типов, которые используются для нанесения ударов по судам, перевозящим нефть или украинское зерно. По мнению Томы, усиление наблюдения за морской акваторией само по себе не решит проблему.

«В Чёрном море должна быть спланирована и проведена операция НАТО по образцу, например, операции НАТО в Балтийском море, где все эти системы будут интегрированы и будут выполнять совместную миссию», — сказал он.

Тома подчеркнул необходимость четкого командования и координации между союзниками, а также призвал ускорить развертывание систем обнаружения и предупреждения угроз. По его словам, защиту портов, территориальных вод и критически важной инфраструктуры не следует автоматически расценивать как эскалацию.

Реклама

Ранее Румыния уже заявляла о намерении укрепить потенциал в области морского наблюдения, противодействия морским минам и реагирования на дроны. На фоне предыдущих инцидентов Альянс также сообщал об усилении наблюдения в Чёрном море.

Евросоюз осудил нападение на гражданское судно

На инцидент отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала это событие очередным проявлением эскалации со стороны России в Чёрном море и подчеркнула опасность таких атак для гражданских моряков.

«Глубоко обеспокоена очередной эскалацией со стороны России в Чёрном море. Гражданское судно с украинским и азербайджанским экипажем подверглось удару у побережья Румынии. Эти безрассудные атаки направлены против жизни невинных людей и являются открытым пренебрежением международным правом», — написала она в сети Х.

Фон дер Ляйен также выразила соболезнования семье погибшего моряка и близким трёх членов экипажа, которые на момент её заявления считались пропавшими без вести. Она поблагодарила спасателей, продолжавших поисковую операцию.

Реклама

Что известно о затоплении в Хорыве

Судно «Khoryv» затонуло 23 октября в Чёрном море недалеко от румынского порта Констанца, за пределами территориальных вод Румынии. По сообщениям румынских служб, судно подало сигнал бедствия примерно в 13 морских милях от побережья. Предполагаемой причиной инцидента называют удар дрона, однако окончательные обстоятельства ещё предстоит установить.

По данным румынских морских служб, на борту находились 13 членов экипажа — граждане Украины и Азербайджана. Девять человек были спасены, тело одного моряка найдено, ещё трое числились пропавшими без вести.

МИД Украины сообщило о погибшем

Министерство иностранных дел Украины заявило, что судно «KHORYV» следовало из турецкого порта под флагом Каймановых островов.

«Посольство Украины в Румынии получило информацию от румынской стороны об одном погибшем моряке — гражданине Украины. Еще двое членов экипажа — граждане Украины — не нуждаются в медицинской помощи. Четверо граждан Украины, включая капитана судна, были доставлены в больницу», — сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД поблагодарили румынские службы за спасение украинских граждан. Посольство Украины в Румынии продолжает выяснять обстоятельства инцидента, устанавливать местонахождение и состояние здоровья спасенных моряков и поддерживает связь с компетентными органами Румынии.

Инцидент произошел на фоне серии нападений на коммерческие суда в Чёрном море вблизи Румынии и Болгарии. Эти события усиливают обеспокоенность по поводу безопасности судоходства в регионе и побуждают страны НАТО обсуждать дополнительные меры по защите морских маршрутов.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) отмечал, что 14–15 октября в Чёрном море подверглись ударам четыре гражданских судна. Часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии — государства-члена НАТО. Речь шла о танкерах Wine Trader под флагом Сан-Марино, Yara J под флагом Коморских островов, Dania J под флагом Танзании и балкере Sea Destiny под флагом Маршалловых островов.

Новости партнеров