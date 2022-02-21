Россия завершила перекидывание войск и готовится к возможному наступлению – Conflict Intelligence Team

Некоторые русские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях. Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни ожидается либо наступление, либо частичное отведение войск.

Россия завершила переброску своих войск из других регионов и начала подготовку к возможному наступлению, считают журналисты-расследователи.

Об этом сообщили расследователи Conflict Intelligence Team.

Также читайте Вторжение России в Украину выглядит очень вероятным – Трасс после встречи со Столтенбергом

По их данным, в последние дни характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти всюду двигаются своим ходом.

"Мало того, чаще всего это движение происходит в считанных километрах от границы. Танки и другая техника идут вместе с тяжелыми огнеметными системами ТГС, хотя последние и относятся к другому войску (РХБЗ) – больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что перекидывание сил из других регионов подошло к концу, и очевидно идет выход на исходные позиции для возможного наступления", — сообщили журналисты.

Согласно информации расследователей, некоторые российские военные у границы Украины находятся в тяжелых условиях: спят в набитых помещениях и не получают централизованного питания. Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни ожидается либо наступление, либо частичное отведение войск.

Напомним, новые спутниковые снимки за 20 февраля свидетельствуют о повышенной активности российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины. В частности, были отмечены многочисленные новые полевые развертывания бронетанковой техники и войск в 35 километрах от границы РФ с Украиной.

Встреча в Женеве: сильные мира сего будут убеждать Путина не прибегать к открытой военной агрессии

Читайте также: