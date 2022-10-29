Россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения" из-за "хлопка" в оккупированном Севастополе

Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

При этом РФ обвинила во взрывах Украину и "специалистов Великобритании".

"Москва останавливает участие в реализации "зернового соглашения" после теракта, совершенного киевским режимом с участием специалистов Великобритании против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов", – заявили в Минобороны РФ.

Однако пока Россия не сообщила Турции, которая являлась посредником соглашения, о соответствующем решении Минобороны РФ.

В российском МИД также добавили, что Россия теперь "не может обеспечить безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе" из-за "теракта" в Севастополе.

Напомним, в субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

После этого россияне опубликовали фото якобы украинской диверсионной лодки, которая могла подойти и что-то взорвать. Однако, по словам военного эксперта Павла Нарожного, вряд ли это правда, ведь при таких условиях не было бы огромного столба дыма.

После так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе захватчики отключили в городе все камеры видеонаблюдения. В Офисе президента пошутили над оккупантами и призвали не паниковать.

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