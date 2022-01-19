Россия заявила, что последние "миротворцы" ОДКБ вылетели из Казахстана

На последних самолетах из страны вылетело командование "миротворческим контингентом".

В России заявляется, что миссия ОДКБ в Казахстане завершилась. Последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алма-Аты.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет российский Интерфакс.

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Отмечается, что на этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование "миротворческим контингентом" во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым.

Напомним, в начале 2022 года, 2 января, в Казахстане начались протесты из-за цены на сжиженный газ. На этом фоне президент страны Касим Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке для урегулирования конфликтов.