Россия заявила, что спутники SpaceX будут "законными целями" для военных

В Кремле угрожают сбивать американские коммерческие спутники, если их будут использовать для военной разведки.

В среду, 20 марта, в МИД России заявили, что российским властям известно о попытках разведки США использовать коммерческие спутниковые сети, в частности SpaceX. В Кремле предупредили, что такие действия делают эти спутники "законными целями" для военных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

"Мы знаем о попытках Вашингтона привлечь частный сектор для обслуживания своих военно-космических амбиций", — заявила она журналистам.

По словам Захаровой, такие системы "становятся законной мишенью для ответных мер, в том числе военных".

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Ранее источники агентства Reuters сообщили, что SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным агентством США, демонстрируя углубление связей между космической компанией Илона Маска и агентствами национальной безопасности.

Сеть спутников строится подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта с разведкой в 1,8 миллиарда долларов. В случае успеха программы разведывательные возможности Соединенных Штатов будут значительно расширены. Военные США могут выявлять цели для ударов практически в любой точке Земли.

Напомним, разведывательное сообщество США считает угрозой национальной безопасности создание в России средств, способных уничтожать спутники на околоземной орбите.

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