Россия заявила, что в районе Курил обнаружили американскую атомную подлодку

Российские военные потребовали, что подлодка всплыла.
Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в 10:40 по московскому времени в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния". По данным военных РФ, российские моряки оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные проигнорировали требование, после чего экипаж фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства".
Об этом информирует "Интерфакс".
Появление в территориальных водах РФ в районе Курил американской атомной подлодки, которую обнаружили российский боевой корабль, является серьезным военным инцидентом, заявил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.
Мол, российский фрегат "Маршал Шапошников" мог в предупредительных целях применить оружие.
В официальном сообщении Минобороны РФ говорится, что "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".
Из-за этого инцидента военный атташе США в Москве был вызван в российское военное ведомство, где ему была вручена нота протеста.
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