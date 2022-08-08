Россия заявила, что временно выводит из-под инспекции свое ядерное оружие

МИД России заявил, что выводит из-под инспекции свое ядерное оружие.
Об этой информации министерство государства-террориста сообщило США.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты, подлежащие инспекциям по настоящему Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, где могут проводиться предусмотренные Договором показания", — говорится в сообщении.
Отметим, что договор заключен между РФ и США. Он предполагает взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Путин продлил срок договора до 2026 года.
Напомним, Жданов рассказал, что произойдет, когда сбить ракету с ядерным зарядом.
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