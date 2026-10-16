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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия заявила о массированных ударах по энергообъектам Украины: что сказал Герасимов

В РФ хвастаются новыми ударами по энергосистеме Украины.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Валерий Герасимов

Валерий Герасимов / © Associated Press

Россияне снова цинично докладывают о начале масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил страны-агрессора Валерий Герасимов, передают российские СМИ.

Герасимов объявил о масштабных ударах по энергетике Украины

Представитель российского командования объявил об очередной серии массированных ударов по энергообъектам.

Никаких подробностей или реальных фактов российская сторона традиционно не приводит, ограничившись лишь очередными «воинственными» заявлениями.

«Вооруженные силы РФ начали массированные удары по объектам энергетики Украины», — заявил Герасимов.

Атака РФ по энергетике Украины — последние новости

После атаки российских дронов повреждены магистральные сети в Ровенской области. Параллельно продолжаются восстановительные работы в Луцке, сети которого также получили серьезные повреждения из-за ночных обстрелов.

В то же время, последствия российских атак ощутили и на Волыни. После удара РФ по Луцку возникли масштабные обесточения: без электроснабжения осталось 370 тысяч абонентов. Жителей предупредили, что отключения могут длиться не менее 24 часов.

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