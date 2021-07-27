Упаковки с дозами вакцины AstraZeneca, которые хранятся в холодильнике / Associated Press

Россия заявила о начале испытаний комбинации COVID-вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Россия заявила о начале испытаний комбинации COVID-вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Участие в испытаниях примут 150 взрослых пациентов.

В Российской Федерации одобрили клинические испытания комбинации двух вакцин от COVID-19, в частности собственной "Спутник Лайт" и британско-шведской AstraZeneca.

Об этом со ссылкой на госреестр разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что исследования безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S I-II фазы начались в понедельник, 26 июля.

Участие в них принимают 150 взрослых пациентов, которым будут вводить вакцины по схеме "гетерологичного прайм-буста".

Испытания, которые будут проходить на базе трех медорганизаций в Санкт-Петербурге, должны завершиться 2 марта 2022 года.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о вакцине, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Читайте об этом по ссылке.

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