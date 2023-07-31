Россия заявила о вывозе 700 тысяч украинских детей: отчет омбудсмена

В частности, Львова-Белова указала, что оккупанты отдали в российские семьи 380 украинских детей из Донбасса, которые остались без родительской опеки.

Уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова отчиталась, что оккупанты вывезли в страну-агрессор более 700 тыс. украинских детей с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Настоящее время".

Так, в докладе Львова-Белова утверждает, что с начала полномасштабной войны Россия "приняла" около 4,8 млн. украинцев, из них более 700 тыс. — дети. Омбудсмен уверяет, что большинство украинских детей приехали в Россию с родителями или другими родственниками.

Кроме того, Львова-Белова указал, что в РФ депортировали также около 1500 воспитанников учреждений для детей-сирот или учреждений для детей, оставшихся без попечения. Сообщается, что 288 детей из оккупированной Донетчины были отданы в российские приемные семьи. В то же время дети из оккупированной Луганщины якобы вернулись в свои учреждения, однако позже 92 из этих детей были отданы в российские семьи.

В отчете российской омбудсмена отмечается, что с апреля по октябрь 2022 года оккупанты отдали в российские семьи 380 украинских детей из Донбасса, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина за незаконный вывоз в страну-агрессор украинских детей.

В Украине накануне сообщили, что Нацполиция вместе с СБУ проверяют информацию Нацинформбюро о перемещении и депортации 19 549 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Сам Путин 30 июля заявил, что "история с похищением детей из Украины якобы Россией раздута".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Россияне "подарили" 230 украинских детей другим семьям! | Иван Федоров"

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