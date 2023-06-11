Россия заявила об атаке украинских морских дронов на корабль ЧФ

Украинская сторона не комментировала этот факт.
В России заявили, что Украина пыталась нанести удар морскими дронами по кораблю "Приазовье" Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передают российские СПМ.
"Сегодня около 1:30 по московскому времени вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, который выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания по газопроводам "Турецкий" Черного моря", — говорится в сообщении.
В ведомстве утверждают, что атака успешно отбита. "Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя". Пострадавших вроде бы нет, корабль повреждений не получил.
Украинская сторона не комментировала этот факт.
Корабль "Приазовья" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
Напомним, в начале июня американский Институт изучения войны ( ISW ), Россия начала перебазировать Черноморский флот на континент. Его начали перемещать в порт Новороссийска и Краснодарский край. На это есть две причины: первая из них связана с логистическими проблемами, а вторая – с нехваткой боеприпасов.
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