Россия заявила об атаке украинских морских дронов на корабль ЧФ

В России заявили, что Украина пыталась нанести удар морскими дронами по кораблю "Приазовье" Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передают российские СПМ.

"Сегодня около 1:30 по московскому времени вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, который выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания по газопроводам "Турецкий" Черного моря", — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что атака успешно отбита. "Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя". Пострадавших вроде бы нет, корабль повреждений не получил.

Украинская сторона не комментировала этот факт.

Корабль "Приазовья" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

Напомним, в начале июня американский Институт изучения войны ( ISW ), Россия начала перебазировать Черноморский флот на континент. Его начали перемещать в порт Новороссийска и Краснодарский край. На это есть две причины: первая из них связана с логистическими проблемами, а вторая – с нехваткой боеприпасов.

Читайте также: