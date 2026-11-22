Литва / © Getty Images

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Министерство иностранных дел Литвы опровергло сообщение о якобы использовании воздушного пространства страны для ударов по территории России. Реакция Вильнюса прозвучала после того, как в Калининградской области была объявлена опасность атаки беспилотников .

Об этом сообщил глава литовского МИД Кястутис Будрис в соцсети X.

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Министр подчеркнул, что Литва никогда не предоставляла разрешения на использование своего неба для атак на российские объекты. По его словам, это касается и ситуации, возникшей вечером 21 ноября.

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Будрис также назвал неправдивыми утверждения, которые начали распространяться в социальных сетях по поводу возможной причастности Литвы к атаке.

Что произошло в Калининградской области

Вечером 21 ноября жители российского региона услышали сирены воздушной тревоги.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что система предупреждения о беспилотниках сработала в Неманском районе.

По его версии, причиной стал подозрительный объект, якобы явившийся со стороны Литвы.

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В то же время российское чиновник заверил, что угрозы для региона нет.

После распространения этих сообщений, литовское внешнеполитическое ведомство публично отвергло предположение об использовании территории страны для ударов по РФ.

Пока независимого подтверждения происхождения подозрительного объекта, о котором заявила российская сторона, нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что в российском Калининграде завыли сирены: местные власти заявили о неизвестных целях со стороны НАТО

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