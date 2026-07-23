Россия заявляет, что ее воды Черного моря опасны для судов из-за атак Украины

Фото иллюстративное / © Associated Press

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Россия официально предупредила судоходные компании об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море из-за активизации атак Украины на связанные с РФ суда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бюллетень Министерства обороны России.

В сообщении, опубликованном 22 июля, говорится, что угрозу для гражданских судов представляют украинские воздушные и морские беспилотники.

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Предупреждение касается судов у российских портов

Речь идет об исключительной экономической зоне России в Черном море — морской территории, простирающейся до 200 морских миль от побережья. Именно через нее осуществляется доступ к ряду российских портов, в частности Новороссийск, который является одним из главных экспортных хабов страны.

По данным Bloomberg, предупреждение появилось на фоне ужесточения украинских атак на суда в Черном и Азовском морях. Целью таких ударов, как отмечает агентство, является усложнение российского экспорта сырья и усиление давления на Кремль.

Украина заявляет о десятках атак на российские суда

Bloomberg ссылается на информацию Генерального штаба ВСУ о том, что с 8 по 20 июля в Черном и Азовском морях было атаковано по меньшей мере 124 судна, связанных с Россией, среди которых 89 танкеров.

Новороссийск уже ограничил движение судов

После атак порт Новороссийск ввел временный устный запрет на судоходство в ночное время — с полуночи до пяти утра по местному времени. Это может повлиять на погрузку судов, которые обычно осуществляются круглосуточно.

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В то же время Россия продолжает наносить удары по украинским черноморским портам, в частности, Одессе и Черноморску. Из-за ухудшения ситуации безопасности судовладельцы временно приостановили захождение судов в украинские порты, которые используются для экспорта аграрной продукции.

Под угрозой экспорт нефти из Казахстана

По данным агентства, из-за опасений судовладельцев Каспийский трубопроводный консорциум (CPC) на этой неделе также был вынужден приостановить отгрузку нефти из своего терминала в Черном море.

Через этот маршрут проходит около 80% экспорта казахстанской нефти, поэтому временное прекращение работы уже вынудило Казахстан сократить добычу.

Bloomberg отмечает, что длительные перебои с экспортом нефти через Черное море могут оказать дополнительное давление на мировой рынок энергоносителей, особенно на фоне проблем с судоходством в районе Ормузского пролива и Красного моря.

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