Противостояние России и Европы / © ТСН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет оснований ожидать улучшения отношений между Россией и европейскими странами, обвинив европейские государства в якобы участии в боевых действиях против РФ. При этом он не привёл доказательств своих утверждений.

Об этом Песков заявил в субботу, 29 августа, комментируя состояние отношений Москвы с европейскими странами; его слова цитирует российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

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По словам представителя Кремля, европейские государства якобы не только занимают конфронтационную позицию по отношению к России, но и мобилизуют свои военные ресурсы против неё.

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«Пока я не вижу никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой», — заявил Песков.

Он утверждает, что нынешние европейские политики якобы настроены на конфронтацию с Москвой не только на словах, но и «на деле».

«Они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

В Кремле в очередной раз пытаются представить поддержку Украины со стороны европейских государств как непосредственное участие стран Европы в войне против России. Особенно остро Москва реагирует на продолжение военной поддержки Украины со стороны европейских союзников.

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Российское руководство регулярно прибегает к подобной риторике, пытаясь оправдать собственную агрессию и сформировать образ внешней угрозы для российской аудитории.

В то же время Песков лицемерно заявил, что Россия якобы по-прежнему готова к развитию отношений с европейскими государствами.

«Нам нужно осознавать это. Нам, безусловно, нужно оставаться открытыми для налаживания отношений, и мы действительно сохраняем свою открытость, но при этом прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело», — добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в конце августа 2026 года США и их европейские союзники по НАТО провели масштабную демонстрацию военной мощи вблизи границ России в ответ на резкую активизацию гибридной агрессии Кремля.

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