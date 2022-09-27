Россиян мобилизуют прямо на границе с Грузией: начали выдавать повестки

Прямо на границе с Грузией российская оперативная группа по призыву начала выдавать повестки военнообязанным гражданам РФ.

Сейчас на границе России и Грузии в очереди стоят около 5,5 тыс. автомобилей. На КПП "Верхний Ларс" разрешен пеший переход через границу.

О выдачи повесток сообщило российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, среди них представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязан ли человек, подлежит ли призыву", – говорится в опубликованной информации.

Так, если есть подтверждение, что гражданин России подлежит призыву, ему вручают повестку.

Напомним, после объявления мобилизации в РФ, 21 сентября на российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть страну. Так, на КПП "Верхний Ларс" образовались гигантские пробки.

26 сентября все таможенные посты Грузии были переведены на особый режим работы, на КПП "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с военными, взявшимися развертывать блокпост.

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