Россиян начали останавливать на границе — в чем причина

Военнообязанному из запаса впервые официально запретили выезд / © Associated Press

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В России зафиксировали случай, когда военнообязанному из запаса не разрешили покинуть страну из-за решения военкомата. Это первый случай, когда ограничения на выезд за границу применили к запаснику именно на основании решения военного ведомства.

Об этом сообщил правозащитный проект «Идите лесом», пишет The Moscow Times.

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Речь идет о 24-летнем жителе Ростовской области, который проходил срочную службу в 2024 году и после этого находился в запасе. 2 сентября он пытался вылететь из Краснодара за границу, однако во время паспортного контроля был направлен на дополнительную проверку.

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На границе мужчине вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России.

Почему запаснику запретили выезд

Как выяснилось, решение принял военкомат, где мужчина состоял на военном учете.

В ноябре 2025 г. он прибыл туда за повесткой, чтобы уточнить данные военного учета. Тогда ему вклеили мобилизационное предписание.

В то же время в электронном реестре повестка была обозначена статусом «Гражданин не явился». Именно на этом основании военкомат принял решение о временном запрете на выезд.

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Перед поездкой мужчина не видел в электронном реестре информации об установленных ограничениях. Он узнал только во время прохождения пограничного контроля.

Могут ли теперь не выпускать всех запасников

Правозащитники ранее исходили из того, что электронные повестки для граждан из запаса сами по себе не должны приводить к запрещению выезда за границу.

Однако нынешний случай показывает, что военкоматы уже могут использовать такой механизм на практике.

В то же время в «Идите лесом» подчеркнули, что одного обращения недостаточно, чтобы утверждать о введении общего запрета на выезд для всех российских запасников.

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Россияне уже жалуются на ограничение выезда

Проблемы с пересечением границы фиксируют в России с марта после полноценного запуска реестра электронных повесток.

По данным «Идите по лесу», в период с 18 по 31 августа в правозащитный проект обратились 73 призывника, пытавшихся уехать из страны. Из них 50 смогли пересечь границу, в то время как 23 получили отказ.

В некоторых случаях информация о запрете появлялась непосредственно при прохождении пограничного контроля.

Не всегда помогала и попытка уехать через Белоруссию. Из 11 призывников, которые обратились к правозащитникам после попытки такого выезда, только четверо смогли пересечь границу, а семь — нет.

Ограничения на фоне разговоров о новой мобилизации

Ужесточение контроля за выездом происходит на фоне предположений о возможном проведении в России новых мобилизационных мероприятий после сентябрьских выборов в Госдуму.

Возможность новой мобилизации ранее не исключали западные разведчики и европейские чиновники, с которыми общались журналисты The Washington Post. О таком сценарии также писали аналитики Института изучения войны (ISW).

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), потери российской армии в войне против Украины составляют по меньшей мере 1,4 млн человек убитыми и тяжелоранеными, которые не способны вернуться в строй.

В то же время, сам факт ограничения выезда одному запаснику еще не свидетельствует о начале новой мобилизации в России.

Напомним, ранее стало известно, что Кремль рассчитывает дополнительно привлечь около 600 тысяч военнослужащих: 300 тысяч 2026 и еще 300 тыс. 2027-го.

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